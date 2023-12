La gara valida per la tredicesima giornata di Bundesliga tra Bayern Monaco e Union Berlino, inizialmente prevista sabato scorso e cancellata per maltempo, è stata rinviata a mercoledì 24 gennaio alle 20.30. Lo ha annunciato la Lega calcio tedesca (Dfl). Le abbondanti nevicate cadute nel sud della Baviera non avevano permesso lo svolgimento della partita come da programma.