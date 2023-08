Premier League 2023/2024: prima vittoria stagionale per il Tottenham, battuto 2-0 lo United

Nel big match valevole per la seconda giornata del campionato di Premier League 2022/2023, il Tottenham ha battuto per 2-0 il Manchester United. Dopo un primo tempo entusiasmante, pieno di occasioni da entrambe le parti ma privo di gol, nella ripresa il match si è sbloccato. Ci ha pensato Sarr, che al 49′ ha battuto Onana con un tiro di controbalzo da distanza ravvicinata. I Red Devils hanno provato a reagire, ma non sono riusciti a scardinare la retroguardia avversaria e a 7 minuti dal 90′ hanno subito la seconda rete. Per la precisione si tratta di un’autorete di Lisandro Martinez, protagonista dell’ultimo tocco sul cross basso di Perisic. Prima vittoria in stagione dunque per Son e compagni dopo il pareggio contro il Brentford all’esordio. Delude invece il Manchester United, che conferma alcune difficoltà emerse e in parte nascoste dal successo di misura contro i Wolves.

