Monza, Galliani: “Berlusconi aveva previsto l’arrivo degli Arabi, per adesso non ci penso”

Adriano Galliani ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio dal match contro l’Inter. In prima battuta due parole su Mazzone: “Me lo ricordo da giocatore dell’Ascoli, è stato forte soprattutto in panchina. Aveva una personalità fortissima, era una persona vera”. E poi la domanda su Marotta: “Cosa ruberei da lui? Vorrei tornare agli anni ’80 quando io ero a Monza e lui era a Varese, quello è il ricordo più bello. Abbiamo avuto dei percorsi felici nella vita, quindi va bene così. Pensavo che oggi abbiamo tre giocatori nell’Inter che hanno giocato a Monza e noi ne abbiamo 6 di scuola interista, è molto bello”.

Poi ha concluso mirando sul mercato: “Berlusconi aveva anticipato nel 2007 che la Premier ci avrebbe surclassato, poi sarebbero arrivati gli arabi. Ora penso ai due attaccanti dell’Inter che vanno nell’uno contro uno in profondità, mi viene difficile parlare adesso di altro. Nel calcio sta succedendo in piccola parte quello che è successo già nella finanza e in generale”.