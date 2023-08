Inter, Marotta: “La trattativa per Pavard resta aperta”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alla trattativa con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Ecco le sue parole: “Pavard? La volontà di un giocatore è importante in una trattativa. Il giocatore ha espresso la sua volontà di venire da noi ma il Bayern è una società ricca e difficilmente fa a meno dei suoi giocatori di qualità, di spessore. Per poterlo cedere deve trovare un sostituto, queste sono le difficoltà. Ma la trattativa è ancora aperta”.