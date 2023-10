Liga 2023/24: il Real Madrid mantiene la vetta, poker sull’Osasuna

Il Real Madrid cala il poker sull’Osasuna, termina 4-0. Sempre lui, ancora lui: è Bellingham a sbloccare il risultato al Santiago Bernabeu, nella nona giornata di Liga 2023/24. L’attaccante inglese riceve un bell’assist in area da Carvajal, semplice per lui la conclusione verso la porta. Ad inizio ripresa, un nuovo vantaggio, doppietta personale del numero 5 blancos che accoglie bene il passaggio di Valverde, concludendo sotto il sette di sinistra. Sono poi le reti di Vinicius Junior al 65esimo e di Joselu al 70esimo a completare il tabellino dei marcatori. Quest’ultimo spreca anche l’occasione del 5-0 sbagliando dal dischetto nei minuti finali. Reti inviolate per gli ospiti che restano a quota 10, Blancos che mantengono la vetta a punteggio quasi pieno.