Bundesliga 2023/24: Coman trascina il Bayern, 3-0 sul Friburgo

Il Bayern torna alla vittoria, il Friburgo frena ancora: termina 3-0 all’Allianz Arena. I padroni di casa passano subito in vantaggio, è il tredicesimo minuto quando Coman trova la via del gol con una sublime conclusione. Il raddoppio arriva poi al 25esimo sempre della prima frazione: Harry Kane mette la palla nei piedi di Leroy Sane che a porta vuota, non ha problemi nell’insaccare il pallone in rete. Sul finale arriva anche la seconda rete dell’attaccante numero 10, annullata però per fuorigioco. Seconda frazione che vede la doppietta personale dell’attaccante francese, i bianconeri vanno ko per la terza volta in questa stagione e restano in ottava posizione a quota 10.