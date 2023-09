Highlights e gol Liverpool-Aston Villa 3-0, Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 5

Gli highlights e i gol di Liverpool-Aston Villa, match valevole per la quarta giornata di Premier League 2023/2024, in cui i padroni di casa guidati da Jurgen Klopp si sbarazzano della formazione ospite mediante un secco 4-0 grazie alle reti realizzate da Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah e all’autogol di Matthew Cash. In virtù di questo risultato il Liverpool al secondo posto in classifica con 10 punti, mentre l’Aston Villa resta fermo a quota 6. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.