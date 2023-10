Sassuolo-Bologna, Thiago Motta: “Vogliamo vincere, sogniamo l’Europa”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha presentato in conferenza stampa la sfida di sabato pomeriggio al Mapei Stadium delle ore 15 tra il Sassuolo e il suo Bologna. Il tecnico ha parlato di come gestire le aspettative e l’entusiasmo generato dal grande avvio di stagione della sua squadra: “I ragazzi li ho visti bene come sempre. Abbiamo sempre entusiasmo, proviamo a trasformarlo in un arma a nostro favore. Si può migliorare in tutto, proveremo ad alzare il livello sempre di più”.

Sugli avversari ha dichiarato: “Hanno battuto Juventus e Inter, sono una squadra temibile. Dovremo fare del nostro per provare a vincere.” Per quanto riguarda il sogno Europa ha detto: “Pensiamo partita per partita. Sabato vogliamo i tre punti, ci interessa questo al momento. I tifosi possono sognare e sono contento che possiamo metterli in condizione di fare ciò. Diamo sempre il 120% sia in allenamento che in partita.” Infine ha speso due parole per uno degli uomini più importanti della sua squadra, Orsolini: “Riccardo è un giocatore fantastico, sono molto felice di poterlo allenare”.