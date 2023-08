Manchester United-Wolves: Onana sbaglia l’uscita e travolge un avversario, niente rigore (VIDEO)

di Giorgio Billone 13

Ha del clamoroso il rigore negato ai Wolves contro il Manchester United a un minuto dalla fine della sfida valida per la prima giornata della Premier League 2023/2024. L’ex portiere dell’Inter, Andre Onana, ha travolto un avversario in area dopo aver sbagliato un’uscita, ma l’arbitro non ha concesso il rigore nonostante un consulto Var. Il penalty era netto, visto di recente con dinamiche analoghe anche in Serie A, proteste estremamente veementi da parte degli ospiti.