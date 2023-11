Premier League 2023/2024: doppio Solanke, il Newcastle cade a Bournemouth

Il Bournemouth batte 2-0 il Newcastle in casa nel match valido per la 12ª giornata di Premier League 2023/2024. La squadra di Iraola approfitta di un Newcastle falcidiato dagli infortuni, indisponibili su tutti Isak, Wilson e Bruno Guimaraes, oltre a Tonali, Murphy, Manquillo, Targett, Burn, Botman, Barnes e Anderson. Le Magpies perdono per infortunio anche Almiron, uscito al 31′ per Ritchie. L’eroe della serata delle Cherries è Solanke, autore di una doppietta tra il 60′ e il 73′, che segna il quarto e il quinto gol della sua Premier League. Tre punti fondamentali in ottica salvezza per il Bournemouth, che sale a 9 punti a +3 sul Luton Town 18°. Resta fermo a 20 punti al 7° posto il Newcastle, superato dal Manchester United, 22 punti, e con il Brighton impegnato domani contro lo Sheffield United, sotto di un punto.