Serie C 2023/2024: l’Atalanta U23 cala il tris contro la Pergolettese, vincono Vicenza e Trento

Tanti gol nelle partite valevoli per la tredicesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024 andate in scena alle 18:30 di sabato 11 novembre. Spicca il 3-0 che l’Atalanta U23 ha rifilato alla Pergolettese nel segno di Di Serio, autore di una doppietta. A partecipare alla festa anche Palestra, con gli orobici che salgono così al quinto posto.

Tre anche i gol realizzati dal Vicenza, che ha superato la Pro Patria grazie a Scarsella (doppietta) e Della Morte. Inutile la rete nel finale di Pitou. Successo di misura invece per il Trento, capace di mandare al tappeto l’Arzignano grazie a una marcatura di Anastasia. Scatenata infine la Giana Erminio, che ha calato addirittura il poker contro la Virtus Verona: doppiette per Messaggi e Fall.