Volley, A1 Femminile 2023/2024: Chieri batte Bergamo grazie a una clamorosa rimonta nel tie-break

La Volley Bergamo 1991 rimanda l’appuntamento con la prima vittoria casalinga in stagione e cede il passo alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nella partita valevole per la settima giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Match clamoroso al Pala Facchetti di Treviglio, dove la squadra ospite si è imposta con il punteggio di 2-3 (25-23, 23-25, 25-18, 15-25, 11-15) grazie a una rimonta irreale nel tie-break.

La vittoria sembrava infatti nelle mani delle rossoblù di Matteo Solforati, avanti addirittura di sei lunghezze (9-3). Le piemontesi di Giulio Bregoli non hanno però mollato e, dopo aver accorciato le distanze sull’11-6, hanno vinto ben nove punti di fila. Crollo clamoroso da parte delle beniamine di casa, che da quell’11-6 non hanno più vinto neppure un singolo punto, subendo così la sesta sconfitta in stagione, ma conquistando almeno un punto per muovere la classifica. Quarto successo stagionale invece per Chieri, che resta così in scia alle migliori.