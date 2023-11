Premier League 2023/2024: Bruno Fernandes salva il Manchester United, Fulham ko a Craven Cottage

Il Manchester United batte in trasferta il Fulham 1-0 nel match valido per l’undicesima giornata di Premier League 2023/2024. I Cottagers giocano meglio per larghi tratti dell’incontro mettendo in difficoltà la retroguardia dei Red Devils. Nel finale sono gli ospiti ad avere la meglio con il gol di Bruno Fernandes, su assist del subentrato Pellistri, al 91′. Successo fondamentale per lo United, che riscatta parzialmente il doppio ko 3-0 con Newcastle e Manchester City tra Carabao Cup e campionato. La squadra di ten Hag sale a 18 punti in sesta posizione, a 4 punti dal quinto posto dell’Aston Villa, superando Newcastle e Brighton, a 17 punti e impegnati oggi con Arsenal e Everton. Fulham che resta in zone tranquille di classifica, sono 12 i punti per i ragazzi di Silva, che hanno 7 punti di margine sulla zona retrocessione. Nella prossima giornata il Manchester United giocherà in casa del Luton, mantre il Fulham sarà ospite dell’Aston Villa.