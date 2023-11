Oktagon 2023, la card definitiva: attesa per Faraoni-Stoica, entra Yuri Farcas

Si avvicina Oktagon 2023, lo show internazionale (vi partecipano atleti di 10 diverse nazioni) che ha dato il via, nel nostro Paese (nel lontano 1996) all’esplosione mediatica degli sport da combattimento (tra questi la kickboxing, la thai boxe, la savate e le MMA). L’evento, ideato dal promoter Carlo Di Blasi, avrà luogo al “Pala Gianni Asti” (nel quartiere torinese di Pozzo Strada) di Torino il prossimo sabato 18 novembre. Evento clou è il match mondiale di kickboxing tra Mattia Faraoni e il rumeno Bogdan Stoica. Il neo campione mondiale dei pesi massimi (-95kg) cercherà di difendere la cintura. La novità, dopo il forfait per infortunio di Martine Michieletto, è l’italo-rumeno Yuri Farcas che salirà sul ring contro Florin Matei. In totale Oktagon 2023 prevede 16 match con 3 titoli mondiali ISKA in palio nel corso dell’evento torinese.

LA CARD DEFINITIVA

#1 : Mattia Faraoni (ITA) vs Bogdan Stoica (ROM) – ISKA WORLD TITLE FIGHT – 5 x 3min (95kg) K1

#2 : Mirko Flumeri (ITA) vs Takumi Terada (JAP) – ISKA WORLD TITLE FIGHT – 5 x 3min (59kg) K1

#3 : Taras Hnatchuk (UKR) vs Calin Petrisor (ROM)- ISKA WORLD TITLE FIGHT – 5 x 3min (70kg) K1

#4: Yuri Farcas (ITA/ROM) vs Florin Matei (ROM) – 3×3 (-105 Kg) FCR

#5: Giuseppe Gennuso (ITA) vs Julián Londoño (COL) – MUAY THAI – 3 x 3min (57kg)

#6: Christian Guiderdone (ITA) vs Mohamed Bullalmaun (MOR/ESP) – FIGHT CODE RULES – 3 x 3min – (75kg) K1

#7: Raffaele Vitale (ITA) vs Petr Kraft (CZ) – FIGHT CODE RULES – 3 x 3min – (91kg) K1

#8: Alexandru Cazacinschi (MDA/ITA) vs Samuele Andolina (ITA) – FIGHT CODE RULES – 3 x 3min – (57kg) K1

#9: Eugenio Paladiev (UKR) vs Catalin Aman (MDA) – FIGHT CODE RULES – 3 x 3min – (63,5kg) K1

#10: Ruben Sciortino (ITA) vs Papa Birahim Diop (SEN) – MUAY THAI – 3 x 3min – (67kg)

#11: Simone Musmeci (ITA) vs Laurentiu Partenie (ROU) – FIGHT CODE RULES – 3 x 3min – (67kg) K1

#12: Pietro Micelli (ITA) vs Gjete Prenga (AL) – MMA

#13: Michele Clemente (ITA) vs Teodoro Scolieri (ITA) – MMA

#14: Luigi Saraco (ITA) vs Riccardo Allena (ITA) – FIGHT CODE RULES – 3 x 3min (70kg) K1

#15: Alessandro Venuto (ITA) vs Kevin Redruello (ITA) – FIGHT CODE RULES – 3 x 3min (75kg) K1

#16: Carlos Catagua (ITA) vs Abdelali Abid (MOR) – FIGHT CODE RULES – 3 x 3min (70kg) K1