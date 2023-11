Monza, Palladino: “Faremo una grande prestazione, è il momento di far punti”

Il Monza è pronto a sfidare in trasferta l’Hellas Verona e il tecnico Raffaele Palladino, parla dell’imminente partita durante la conferenza stampa: “La continuità è qualcosa in cui credo e che cerco sempre. Dall’inizio dell’anno siamo cresciuti, anche contro squadre forti e di alto livello. A inizio campionato è normale che ci sia stata una fase di rodaggio ma non direi che siamo partiti piano. Quella contro il Verona può essere una partita sporca, perché l’Hellas Verona potrebbe cercare di farci giocare male. Loro sono difficili da affrontare ma noi siamo pronti e sono convinto che faremo una grande prestazione. Adesso è il momento di far punti per arrivare al nostro obiettivo. Izzo? Il nostro staff medico conosce i tempi di recupero, ha avuto un intervento delicato e aspettiamo il decorso del suo recupero. Mi auguro di averlo il prima possibile. Colpani distratto dal mercato? Non è assolutamente vero, anzi stamattina l’ho guardato negli occhi e gli ho chiesto concentrazione. E’ un ragazzo molto intelligente ma va lasciato tranquillo. Gagliardini come difensore a me è piaciuto tantissimo. Ho sentito dire che non è stato un esperimento andato a buon fine ma secondo me lui può fare quel ruolo come può farne tanti altri”.