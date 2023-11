Premier League 2023/2024, Arsenal e Man Utd vincono. Sorride anche l’Everton

L’Arsenal vince e riparte dopo il ko col Newcastle. Il Manchester United si lascia alle spalle il passo falso di Copenaghen e trova il secondo successo consecutivo in campionato. La dodicesima giornata di Premier League restituisce il sorriso ad Arteta e Ten Hag. I Gunners battono 3-1 il Burnley. Nel recupero del primo tempo Trossard, su assist di Saka, porta in vantaggio i suoi. Al 54′ Brownhill pareggia, ma la reazione dell’Arsenal è puntuale. Al 57′ Saliba firma il gol del 2-1, prima del definitivo tris di Zinchenko al 74′. L’unica nota stonata del pomeriggio dell’Arsenal è il rosso diretto estratto all’indirizzo di Fabio Vieira, che salterà la prossima sfida contro il Brentford. Vittoria preziosa sul piano del morale per il Manchester United che batte 1-0 il Luton grazie ad una rete di Lindelof al 59′. Ten Hag però è in ansia per le condizioni di Eriksen, uscito dal campo per infortunio al 40′. Nell’altro risultato l’Everton vince 3-2 una gara sofferta sul campo del Crystal Palace e allontana i bassifondi di classifica: Mykolenko, Doucoure, Gueye rendono inutili le reti di Eze (rigore) ed Edouard. L’Arsenal sorpassa il Tottenham e sale in vetta a 27 punti in classifica, sei in più del Manchester United. L’Everton si porta a quota 14.