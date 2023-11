Atp Metz 2023, Humbert profeta in patria: sconfitto Shevchenko in finale

Ugo Humbert chiude in bellezza una stagione fantastica, conquistando l’Atp 250 di Metz 2023 e ritoccando il proprio best ranking. Quarto titolo in carriera per il francese ma di gran lunga il più speciale visto che è arrivato nella città dove è nato. Dopo il set perso all’esordio contro Thiem, Humbert ha vinto agevolmente contro Mayot, Fognini e in finale su Shevchenko, senza mai perdere il servizio.

6-3 6-3 il punteggio dell’atto conclusivo del torneo, durato appena 1h07′ e dominato dal beniamino di casa, che ha espresso la sua superiorità dall’inizio alla fine. Niente da fare per il russo, il quale ci ha provato ma senza successo: poco male visto che si consolerà con il debutto in top 50. Farà invece il suo esordio tra i primi 20 del mondo Humbert, che ha messo la ciliegina sulla torta ad una settimana da incorniciare e chiuderà la stagione al numero 20.