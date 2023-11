Lecce-Milan, Piccoli: “Il mio gol era regolare”

“Dispiace, perché a mio avviso il gol era regolare. Per noi sarebbero stati tre punti importanti in ottica salvezza. C’è molto rammarico”. Lo ha detto l’attaccante del Lecce Roberto Piccoli ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 2-2 contro il Milan. “Non ci sono state proteste del Milan sul mio gol. Su alcune situazioni dobbiamo essere più furbi anche noi, però dispiace – aggiunge l’attaccante giallorosso in merito alla rete tolta dal Var per un pestone su Thiaw -. È bruttissimo esultare e poi vedersi negare il gol. Quando ho visto la porta ho avuto il classico egoismo dell’attaccante, mi sentivo sicuro di poter far male. Nei primi secondi non ho capito cosa stesse succedendo. La concorrenza con Krstovic fa bene perché serve ad alzare l’asticella”.