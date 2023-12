Premier League 2023/2024, l’Arsenal cade ancora: il Fulham vince 2-1. Bene il Tottenham

L’ultimo giorno dell’anno porta all’Arsenal un’altra sconfitta, la seconda consecutiva nella Premier League 2023/2024. I Gunners di Mikel Arteta sono stati sconfitti 2-1 dal Fulham, che tra le mura amiche di Craven Cottage ritrova i tre punti dopo tre sconfitte consecutive e torna a un rassicurante +9 sul terzultimo posto. Sembrava essersi messo tutto nel migliore dei modi per l’Arsenal, già in vantaggio al 5′ con il gol di Bukayo Saka. Invece i Gunners non sono stati capaci di chiudere la partita, così alla mezz’ora il Fulham ha pareggiato i conti con Raul Gimenez per poi centrare il colpaccio a inizio secondo tempo grazie a De Cordova-Reid. L’assalto finale dell’Arsenal, più confuso e dettato dai nervi che non dal gioco, non ha sortito gli effetti sperati e rende la classifica sempre più incerta e spettacolare.

FULHAM-ARSENAL 2-1: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

Accorcia infatti sulla zona Champions il Tottenham, che chiude il 2023 con un convincente 3-0 ai danni del Bournemouth interrompendo così la striscia di vittorie dei Cherries. Gli Spurs passano subito in vantaggio al 9′ con il gol di Sarr, poi costretto a uscire tra le lacrime per infortunio, e poi archiviano la pratica nella seconda metà della ripresa con le reti di Son e Richarlison, riscattando la sconfitta subita per mano del Brighton nell’ultimo turno. A poco serve il gol della bandiera nel finale di Scott. Con questa vittoria il Tottenham rafforza il suo quinto posto ma soprattutto si porta a una sola lunghezza dall’Arsenal, rendendo sempre più corta la parte alta della classifica.

TOTTENHAM-BOURNEMOUTH 3-1: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)