Highlights e gol Fulham-Arsenal 2-1, Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 19

Il video con highlights e gol di Fulham-Arsenal 2-1, match valido per la ventesima giornata della Premier League 2023/2024. A Craven Cottage arriva la seconda sconfitta consecutiva per i Gunners di Arteta, che chiudono l’anno solare nel peggior modo possibile. Dopo 5 minuti Saka sembra mettere tutto in ordine, ma i padroni di casa trovano il pari alla mezz’ora con Raul Gimenez e nella ripresa ribaltano il risultato con il gol di De Cordova-Reid. Di seguito le immagini salienti della partita.

GLI HIGHLIGHTS