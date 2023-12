Pallanuoto: Settebello agli Europei alla ricerca del pass olimpico

Missione pass olimpico per il Settebello. La nazionale italiana maschile di pallanuoto ai Campionati europei in programma dal 4 al 16 gennaio in Croazia punterà alla qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La kermesse continentale, inizialmente prevista in Israele, si svolgerà tra Dubrovnik e Zagabria e assegnerà un pass olimpico alla miglior Nazione ancora non qualificata. A livello europeo hanno già il biglietto per Parigi: Francia padrone di casa, Ungheria e Grecia.

L’Italia, inserita nel gruppo B della Divisione 1 che si disputerà a Zagabria, debutterà giovedì 4 contro la Georgia, quindi sabato 6 affronterà la Grecia e lunedì 8 l’Ungheria. Le prime due classificate dei gironi della Divisione 1 si qualificano direttamente ai quarti di finale. Le squadre terze e quarte classificate si incrociano con le prime due classificate dei gironi della Divisione 2 che definirà le otto Nazioni che daranno vita ai quarti.

Il commissario tecnico azzurro Sandro Campagna ha deciso di confermare i 15 giocatori del Mondiale di Fukuoka dell’estate scorsa. Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Condemi, Luca Damonte, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia e Luca Marziali.