Premier League 2022/23: ritorna a sorridere il Liverpool, 6-1 contro il Leeds

Il Liverpool torna alla vittoria dopo quattro giornate e lo fa alla grande: termina 1-6 la sfida contro il Leeds valevole per la 31esima giornata di Premier League 2022/23. La formazione di Klopp sale così a 47 punti accorciando verso la zona Europa, i Whites invece collezionano la 16esima sconfitta stagionale restando a quota 29.

Prima mezzora di gioco equilibrata con occasioni da entrambe le parti, il match viene sbloccato poi al 35esimo da Gakpo. L’attaccante riceve un assist da Alexander-Arnold e conclude facile a porta vuota. Il raddoppio degli ospiti arriva quattro minuti più tardi: Jota serve Salah con un capolavoro, è quest’ultimo a finalizzare in porta a botta sicura. I padroni di casa riaprono il match accorciando le distanze: Sinisterra al 47esimo prende palla e insacca la conclusione in rete, scavalcando Alisson. La rete però viene successivamente resa vana dal triplo allungo dei Reds: Diogo Jota firma una doppietta decisiva, così come la seconda rete messa a segno da Salah al 64esimo. Gakpo la passa al numero 11 che con grande freddezza trasforma sulla sinistra. All’ultimo istante è Nunez ad aggiungersi al tabellino dei marcatori con un tiro dalla distanza insaccatosi all’angolino basso di sinistra. Termina 1-6 al Elland Road.