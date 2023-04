Pagelle Fiorentina-Atalanta 1-1, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Fiorentina-Atalanta 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Franchi la sblocca Maehle nel primo tempo con un grande inserimento con dribbling annesso, successivamente ecco il pareggio nel secondo tempo firmato da Cabral su rigore. Ritmi alti nel finale ma il punteggio non muta, di seguito ecco i voti ai protagonisti di Fiorentina-Atalanta.

GLI HIGHLIGHTS

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Dodo 6, Milenkovic 6, Martinez Quarta 6.5, Terzic 5 (27’st Biraghi 6); Mandragora 6, Castrovilli 5.5 (46’st Bianco sv); Ikonè 5 (1’st Brekalo 6, 19’st Sottil 6), Barak 5.5 (19’st Bonaventura 6), Gonzalez 5.5; Cabral 6.5. In panchina: Cerofolini, Vannucchi, Ranieri, Venuti, Igor, Duncan, Kayode, Kouame, Saponara, Jovic. Allenatore: Italiano 6.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 7; Toloi 5.5, Djimsiti 6, Scalvini 6 (31’st Palomino sv); Zappacosta 6.5, De Roon 6.5, Ederson 6.5, Maehle 6.5; Koopmeiners 6.5; Zapata 6 (39’st Boga sv), Hojlund 6 (25’st Muriel 6). In panchina: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Soppy, Muhameti, Muriel, Bernasconi. Allenatore: Gasperini 6.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 6.

RETI: 37’pt Maehle, 11’st Cabral.

NOTE: serata umida, terreno in buone condizioni. Spettatori: 29.628 per un incasso di 452.813 euro. Ammoniti: Martinez Quarta, Maehle, Toloi, Ederson. Angoli: 5-1 per la Fiorentina. Recupero: 1′, 7′.