Serie A 2022/2023, la classifica a confronto con la scorsa stagione dopo 30 giornate

La classifica della Serie A a confronto con la scorsa stagione dopo la conclusione della trentesima giornata di campionato. 30 giornate trascorse e continua a lievitare il rendimento di Roma e Lazio, in netto miglioramento rispetto a un anno fa, mentre crollano Inter e Milan. Non considerando la penalizzazione di -15 punti, per la Juventus stesso ruolino a distanza di un anno. Di seguito ecco le classifiche a confronto, oggi e un anno fa.

LA CLASSIFICA A CONFRONTO DOPO 30 GIORNATE