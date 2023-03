Premier League 2022/23: rimonta e successo a Nottingham, il Newcastle non molla l’Europa

Il Newcastle rimonta e firma la dodicesima vittoria stagionale, termina 1-2 contro il Nottingham la sfida valevole per la 28esima giornata di Premier League 2022/23. La formazione di Howe conquista altri tre punti per il sogno Europa e fissa la quinta posizione a quota 47. I Forest invece perdono ancora e restano in quattordicesima posizione con 26 punti.

Padroni di casa in vantaggio al 26esimo minuto con Dennis: l’esterno numero 25 approfitta di un erroraccio da parte della difesa bianconera e restando freddo spiazza davanti alla porta Pope. Il pareggio arriva poi alla fine della prima frazione di gioco, è Isak a calciare basso verso la porta, pallone deviato dalla folla in area e insaccatosi perfettamente in porta. Nella seconda frazione il Newcastle cerca in tutti i modi la vittoria, Isak ritrova anche la rete al 64esimo ma il gol viene successivamente annullato per fuorigioco. Sul finale è ancora l’attaccante numero 14 a procurarsi un’eclatante occasione da gol: trova un po’ di spazio in area per il tiro e calcia forte verso l’angolino basso sinistro. Salva tutto un grande intervento del difensore biancorosso. Il momento decisivo però arriva, è il 94esimo quando un nuovo rigore viene concesso agli ospiti: è sempre lui, Alexander Isak a posizionarsi sul dischetto e calciare proprio all’incrocio dei pali di destra. Pallone imparabile per Navas e rimonta messa in ghiaccio.