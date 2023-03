Ligue 1 2022/23: fregatura Lione, autogol e pareggio: 1-1 contro il Nantes

Il Lione torna al pareggio, Nantes che approfitta del punto e blocca la striscia negativa di sconfitte. Termina 1-1 al Parc Olympique Lyonnais la sfida valevole per la 28esima giornata di Ligue 1 2022/23.

Inizio da dimenticare per i padroni di casa che già al secondo minuto di gioco passano in svantaggio per uno sfortunato autogol: Lukeba viene colpito dalla palla che cambia del tutto traiettoria e si insacca nella propria porta. Passano venti minuti e gli uomini di Blanc provano a reagire, è Lacazette a portare il match nuovamente in equilibrio con un bel tiro dalla distanza. Nella seconda frazione molti cambi, tante occasioni, ma poca concretezza. Nonostante i tentativi nessuna delle due formazioni riesce a portare dalla propria parte il match, che termina in pareggio. Lione che resta così al decimo posto in classifica con 41 punti, Nantes che sale a quota 30 e si distacca maggiormente dalla zona retrocessione.