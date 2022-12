Ciclismo, il calendario della stagione 2023: tutte le corse e gli appuntamenti da non perdere

Il calendario completo della stagione 2023 del ciclismo su strada, con tutte le corse da non perdere per un’annata che promette spettacolo per tutti gli appassionati. Dalle Classiche ai Grandi Giri passando per le corse a tappe più brevi e i Mondiali, tanti gli appuntamenti che vedranno al via i corridori più attesi come Remco Evenepoel, Tadej Pogacar e tantissimi altri. Per l’Italia una sorta di anno zero, dopo il ritiro di Vincenzo Nibali che ha di fatto messo fine a un’era del nostro movimento. Di seguito il dettaglio mese per mese del calendario, con tutte le principali corse in programma durante l’anno.

CICLISMO SU STRADA: IL CALENDARIO 2023

GENNAIO

Tour Down Under: dal 17/01 al 22/01

Vuelta a San Juan: dal 22/01 al 29/01

FEBBRAIO

Tour of Oman: dal 11/02 al 14/02

Volta ao Algarve: dal 15/02 al 19/02

Vuelta a Andalucia Ruta del Sol: dal 15/02 al 19/02

UAE Tour: dal 20/02 al 26/02

Omloop Het Nieuwsblad Elite: 25/02

Kuurne – Bruxelles – Kuurne: 26/02

MARZO

Trofeo Laigueglia: 1/03

Strade Bianche: 4/03

Parigi-Nizza: dal 5/03 al 12/03

Tirreno-Adriatico: dal 6/03 al 12/03

Danilith Nokere Koerse: 15/03

Milano-Torino: 15/03

Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut: 16/03

Milano-Sanremo: 18/03

Tour of Hainan: dal 19/03 al 26/03

Volta Ciclista a Catalunya: dal 20/03 al 26/03

Settimana Internazionale Coppi e Bartali: dal 21/03 al 25/03

Oxyclean Classic Brugge-De Panne: 22/03

E3 Saxo Bank Classic: 24/03

Gent-Wevelgem in Flanders Fields: 26/03

GP Industria & Artigianato: 26/03

Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre: 29/03

APRILE

Gran Premio Miguel Indurain: 1/04

Ronde van Vlaanderen – Giro delle Fiandre: 2/04

Giro dei Paesi Baschi: dal 3/04 al 8/04

Scheldeprijs: 5/04

Paris-Roubaix: 9/04

Giro di Sicilia: dal 11/04 al 14/04

Freccia del Brabante: 12/04

Amstel Gold Race: 16/04

Tour of the Alps: dal 17/04 al 21/04

Freccia Vallone: 19/04

Liegi-Bastogne-Liegi: 23/04

Giro di Romandia: dal 25/04 al 30/04

MAGGIO

4 Giorni di Dunkerque: dal 16/05 al 21/05

Giro d’Italia: dal 6/05 al 28/05

Tour of Norway: dal 24/05 al 29/05

GIUGNO

Giro dell’Appennino: 2/06

Brussels Cycling Classic: 4/06

Giro del Delfinato: dal 4/06 al 11/06

Dwars door het Hageland: 10/06

Tour de Suisse: dal 11/06 al 18/06

Mont Ventoux Dénivelé Challenge: 13/06

Tour of Slovenia: dal 14/06 al 18/06

Campionati Nazionali italiani: dal 22/06 al 25/06

LUGLIO

Tour de France: dal 1/07 al 23/07

Classica di San Sebastian: 29/07

Giro di Polonia: dal 29/07 al 4/08

AGOSTO

Arctic Race of Norway: dal 17/08 al 20/08

Campionati del Mondo 2023: dal 5/08 al 13/08

Giro di Germania: dal 23/08 al 27/08

Vuelta a Espana: dal 26/08 al 17/09

Giro del Benelux: dal 21/08 al 27/08

SETTEMBRE

Tour of Britain: dal 3/09 al 10/09

Grand Prix Cycliste de Québec: 8/09

Grand Prix Cycliste de Montréal: 10/09

Giro della Toscana: 13/09

Coppa Sabatini: 14/09

Memorial Marco Pantani: 16/09

Trofeo Matteotti: 18/09

Europei 2023: dal 20/09 al 24/09

Coppa Agostoni: 28/09

Giro dell’Emilia: 30/09

OTTOBRE

Coppa Bernocchi: 2/10

Tre Valli Varesine: 3/10

Gran Piemonte: 5/10

Giro di Lombardia: 7/10

Parigi-Tours: 8/10

Green-Tour of Guangxi: dal 12/10 al 17/10