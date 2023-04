Pagelle Cremonese-Verona 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Cremonese-Hellas Verona 1-1, match della trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. Okereke sblocca il risultato allo Zini, dopo appena 9 minuti. Sette i tiri totali della Cremonese e sei dell’Hellas Verona in un primo tempo movimentato. Ad inizio ripresa la squadra di Ballardini resta in 10 per un colpo a palla lontana di Quagliata su Dawidowicz: il var richiama Doveri che estrae il rosso. E al 74′, dopo un miracolo di Carnesecchi su Braaf, c’è il pareggio di Verdi con una grande frustata al volo di sinistro.

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi 6.5; Aiwu 6, Lochoshvili 6 (79′ Buonaiuto sv), Vasquez 6, Valeri 6; Pickel 5.5 (54′ Quagliata 4), Castagnetti 6, Meité 6; Galdames 6 (70′ Ferrari 6); Okereke 6 (70′ Afena Gyan 6), Ciofani 6 (70′ Dessers 6)

A disposizione: Saro, Sarr, Buonaiuto, Bianchetti, Ghiglione, Afena-Gyan, Chiriches, Acella, Ferrari, Dessers, Basso

Allenatore: Davide Ballardini 6

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Magnani 6 (85′ Ceccherini sv), Hien 6, Dawidowicz 6.5; Depaoli 6 (41′ Terracciano 6), Tameze 6 (59′ Veloso 6), Abildgaard 6, Lazovic 6 (85′ Gaich sv); Kallon 5.5 (59′ Braaf 6), Verdi 7; Djuric 6.

A disposizione: Berardi, Perilli, Doig, Veloso, Ceccherini, Braaf, Ngonge, Cabal, Duda, Gaich, Coppola, Sulemana

Allenatore: Marco Zaffaroni 6

Arbitro: Daniele Doveri 6

RETI: 9′ Okereke, 75′ Verdi.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni. Al 62′ espulso Quagliata per condotta violenta (rosso diretto).

Ammoniti: -. Recupero. 1′ pt, 4′ st.