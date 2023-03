Biathlon, staffetta femminile Ostersund 2023: vince la Norvegia davanti a Francia e Germania, Italia quarta

Oggi è andata in scena la staffetta femminile di Biathlon a Ostersund, in Norvegia. Vince proprio la Norvegia sulle nevi di casa grazie a Tandrevold e Roeiseland che guidano la rimonta nella terza e nella quarta frazione. Secondo posto per la Francia che chiude a 15 secondi dalla vetta. Terza un’ottima Germania guidata da una Kibinger da 10/10 al piattello nella seconda frazione. Italia quarta a 50 secondi nonostante una grande prima frazione di Passler con un 10/10 al piattello. Buone prove di Wierer e Vittozzi, che non riesce nella rimonta nell’ultima frazione.

Prima frazione con Passler che riesce a limitare i danni nel fondo e a guadagnare sulle avversarie nel piattello. L’azzurra fa un ottimo 10/10 al piattello e risale nella seconda tornata fino alla seconda posizione a pochi secondi da Jeanmonnot. Al cambio Francia in testa con 10 secondi di vantaggio sull’Italia e 12 sul Canada seguito a ruota da Norvegia, Svezia e Germania.

Seconda frazione con Wierer che inizia la rimonta su Chevalier nel fondo sorpassando la francese prima del piattello. Arrivano i primi errori per l’Italia con l’azzurra che fa 3/5 al piattello e la transalpina 4/5. Nessun errore per Kebinger che supera entrambe e trascina la Germania in testa. Al cambio si arriva con Germania e Italia appaiate seguite dalla Francia a 6 secondi subito davanti alla Norvegia.

Terza frazione con Comola che viene ripresa dalla francese Colombo e da Tandrevold che porta la Norvegia subito dietro la Germania, guidata da Voigt. Lotta a quattro per la vittoria con l’Austria quinta staccata di 35 secondi dalla vetta. Delle atlete nelle prime posizioni sbaglia solo Comola al piattello con l’Italia che scala 4ª a 17 secondi dal terzetto di testa. Nel secondo piattello Tandrevold e Voigt completano il 10/10. Un errore a testa per Colombo e Comola con Francia e Italia che si allontanano a 20 e 40 secondi dalla coppia di testa. Si arriva al cambio con la Norvegia in testa seguita dalla Germania, Francia a 18 secondi e Italia a 55.

Ultima frazione con Vittozzi chiamata alla rimonta per l’Italia, Norvegia con Roeiseland, Germania con Herrmann-Wick e Francia con Chevalier-Bouchet. Al primo piattello un errore per Roeiseland e Vittozzi, due errori per Chevalier-Bouchet e tre per Herrmann-Wick. Norvegia che scappa via seguita da Francia e Germania a 20 secondi, Italia quarta a 45 a una serie di tiro dalla fine. Secondo piattello perfetto di Roeiseland e Chevalier-Bouchet, due errori per Herrmann-Wick e uno per Vittozzi, Norvegia in fuga, Francia a 20 secondi e Italia che si avvicina a 16 secondi dal podio. Vince la Norvegia con 15 secondi sulla Francia e 27 sulla Germania, Italia quarta a 49 secondi.