Premier League 2022/2023: Manchester United vince e vede la qualificazione Champions, passo falso Liverpool

Un gol di Casemiro regala la vittoria al Manchester United, che si avvicina a grandi passi verso un posto nella prossima Champions League. I Red Devils battono 1-0 il Bournemouth a domicilio e soprattutto approfittano del passo falso del Liverpool, che ad Anfield riesce solamente ad acciuffare un pareggio nei minuti finali. Contro l’Aston Villa i Reds fanno 1-1, con Firmino che risponde a Ramsey, ma ora lo United è lontano tre punti ed ha anche una partita in più da giocare.

Soffre l’Everton, che non vince ma quantomeno nei minuti di recupero riesce ad agguantare un pari contro il Wolverhampton. Il difensore colombiano Mina porta a quota 33 punti i Toffees – attualmente quartultimi in classifica – ma che domani potranno essere superati dal Leeds in caso di vittoria di quest’ultimi contro il West Ham. In una sfida tra due compagini che hanno ormai ben poco da chiedere a questa Premier, finisce 2-2 tra Fulham e Crystal Palace: doppietta di Mitrovic per i padroni di casa, mentre per gli ospiti vanno a segno Edouard e Ward.