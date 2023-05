Atp Lione 2023: programma, orari e ordine di gioco domenica 21 maggio

Il programma e gli orari con l’ordine di gioco del torneo Atp di Lione 2023 nella giornata di domenica 21 maggio, in cui si completano le qualificazioni ma prende anche già il via il primo turno con tre incontri in tal senso che vedono al via ben tre padroni di casa transalpini. Appuntamento su tre campi fissato a partire dalle ore 10.30, di seguito ecco il programma dettagliato sulla terra rossa francese.

COURT CENTRAL

ore 10.30 (Alt) Blanchet vs Lopez San Martin

non prima delle ore 12.30 Ramos-Vinolas vs Varillas

a seguire Barrere vs Moutet

a seguire Draper vs Muller

COURT 1

ore 10.30 Llamas Ruiz vs Martineau

a seguire Sweeny o Zhukayev vs Harris o Guinard

COURT 2

ore 10.30 Zhang vs Roca Batalla