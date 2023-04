Premier League 2022/2023: il Manchester United piega il Brentford, manita del Newcastle

Nel match valido per il recupero della venticinquesima giornata di Premier League 2022/2023, il Manchester United ha sconfitto di misura il Brentford. Decisiva la rete di Marcus Rashford al 27′, che ha regalato ai Red Devils tre punti preziosi in ottica qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Ten Hag ha infatti tre punti di vantaggio sul Tottenham (attualmente quinto) e una partita in meno.

HIGHLIGHTS MANCHESTER UNITED-BRENTFORD

Nell’altro recupero, questo della settima giornata, il Newcastle ha invece travolto per 5-1 un West Ham sempre più in crisi. Ospiti avanti già 2-0 dopo un quarto d’ora grazie a Wilson e Joelinton, ma gli Hammers hanno accorciato le distanze al 40′ con Zouma. Poco male per la brigata di Howe, che nella ripresa ha dilagato ancora con Wilson e Joelinton, le cui reti sono state intervallate dalla firma di Isak. In zona Champions anche il Newcastle, appaiato a quota 53 punti con lo United ma con una differenza reti migliore. Allarme rosso invece per la squadra di Moyes, che conferma enormi difficoltà e resta immischiata nella lotta salvezza.