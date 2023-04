Pagelle Cremonese-Fiorentina 0-2, voti e tabellino semifinale andata Coppa Italia 2022/2023

Le pagelle di Cremonese-Fiorentina 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023. Vantaggio da parte dei viola nel primo tempo con l’incornata vincente del solito Cabral, nella ripresa rigore e rosso per il mani di Aiwu, dal dischetto trasforma Nico Gonzalez e la indirizza, anche in chiave ritorno. Di seguito ecco le pagelle di Cremonese-Fiorentina.

GLI HIGHLIGHTS

CREMONESE (3-5-2): Sarr 6.5, Aiwu 4.5, Bianchetti 5 (18′ st Sernicola 5.5), Vasquez 6, Pickel 5.5, Benassi 5.5 (31′ st Lochoshvili 6), Castagnetti 5 (1′ st Buonaiuto 5), Meite 5.5, Valeri 6, Tsadjout 6 (1′ st Dessers 6.5), Ciofani 5.5 (22′ st Afena-Gyan 6). In panchina: Saro, Ricci, Carnesecchi, Ghiglione, Quagliata, Galdames. Allenatore: Ballardini 6.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6.5; Dodo 6.5, Martinez Quarta 6, Igor 6, Biraghi 6.5, Mandragora 6 (40′ st Castrovilli sv), Amrabat 6.5, Ikone 5.5 (40′ st Brekalo sv), Barak 6 (25′ st Bonaventura 6), Gonzalez 7, Cabral 7 (37′ st Jovic sv). In panchina: Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Terzic, Bianco, Ranieri, Duncan, Sottil, Kouame. Allenatore: Italiano 6.5.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.

RETI: 20′ pt Cabral, 30′ st Gonzalez (rig.).

NOTE: serata serena, campo in buone condizioni. Espulsi: Aiwu (rosso diretto) Ammoniti: Martinez Quarta. Angoli: 1-4. Recupero: 3′, 4′.