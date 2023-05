Premier League 2022/2023: il Liverpool batte il Brentford con un gol di Salah e sogna la Champions

Un gol del solito Momo Salah regala tre punti preziosi al Liverpool, che batte di misura il Brentford e centra la sesta vittoria consecutiva. A decidere il match di Anfield, valevole per la 35^ giornata di Premier League 2022/2023, è proprio l’egiziano, il quale tocca quota 19 reti in stagione e alimenta le speranze europee dei Reds. Con due partite in più, i ragazzi di Klopp sono infatti a -1 dal quarto posto, occupato dal Manchester United, e a -3 dal terzo, occupato dal Newcastle. Il gap da ricucire è ancora ampio, ma il calendario sorride al Liverpool, che sfiderà Leicster, Aston Villa e Southampton. Niente da fare invece per il Brentford, che cerca il gol del pareggio fino all’ultimo – dopo che quello realizzato da Toney al 39′ era stato annullato per fuorigioco – ma non lo trova.

