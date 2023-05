Highlights e gol Werder Brema-Bayern Monaco 1-2: Bundesliga 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 24

Il video con gli highlights e i gol di Werder Brema-Bayern Monaco 1-2, match valido per la trentunesima giornata della Bundesliga 2022/2023. Importante scatto per il titolo dei bavaresi, che vincono in casa dei biancoverdi grazie ai gol di Gnabry e Sane, riuscendo a tenere botta nel finale nonostante la rete di Schmidt che rimescola le carte. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida odierna.