Come sta Jannik Sinner? Ecco il motivo del ritiro da Barcellona

Perché Jannik Sinner si è ritirato prima del match di quarti di finale dell’Atp 500 di Barcellona 2023 contro Lorenzo Musetti? Questa la domanda che si pongono tutti e alla quale non c’è una risposta particolarmente precisa. I canali ufficiali del torneo e dell’Atp si limitano infatti a parlare di “infortunio” e “problema fisico“. Tuttavia, guardando le prestazioni dei giorni precedenti, è facile ipotizzare come alla base di tale forfait ci sia un misto tra stanchezza e allergia.

Jannik ha sicuramente vissuto un intenso inizio di stagione e ha avuto poco tempo per recuperare dalle fatiche, sia dopo Miami (giocando dopo appena una settimana a Monte-Carlo) sia dopo appunto Monte-Carlo, proiettandosi subito a Barcellona. Nel match di terzo turno contro Nishioka aveva accusato i crampi, faceva fatica a respirare bene per un problema di allergia e nel complesso sempre piuttosto stanco. Per fortuna nulla di preoccupante, almeno in teoria, che non possa risolversi con un po’ di riposo. A tal proposito, appare saggia la scelta dell’azzurro di non spingere sull’acceleratore e ricaricare le batterie in vista dei tornei di Madrid e Roma.

AGGIORNAMENTO: A spiegare il motivo del ritiro ci ha pensato proprio Jannik Sinner, che in un post sui social ha scritto: “Sono alcuni giorni che non mi sento bene. Oggi sto ancora peggio e non sono in grado di giocare“.