Lazio-Atalanta, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Lazio-Atalanta, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Si parte alle ore 20.45 di sabato 11 febbraio in una partita sempre ricca di emozioni e gol. Chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio Olimpico in quello che è uno spareggio per la Champions con tre punti in palio pesantissimi sia per i biancocelesti che per i nerazzurri?

Lazio-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Fabio Bazzani e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi.