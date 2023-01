Premier League 2022/2023: il Liverpool crolla contro il Brentford, si ferma la rimonta quarto posto

Un Liverpool vicino a quello di inizio stagione e non alla squadra in crescita del periodo autunnale stecca clamorosamente in casa del Brentford nella diciannovesima giornata di Premier League 2022/2023 e mette fine alla striscia di quattro vittorie di fila che erano valse una piccola rimonta in chiave quarto posto. La squadra di Klopp cade 3-1 in casa dei londinesi, che non rubano nulla e anzi si issano al settimo posto, ad appena due punti dai Reds, che invece ora distano quindici punti dalla vetta e quattro dal quarto posto, in entrambi i casi con una partita in più giocata.

Completamente in balia degli avversari i Reds in un primo tempo disastroso che ha ricordato quelli di inizio stagione. La squadra di Klopp può rammaricarsi per l’ennesima occasione cestinata da Darwin Nunez, che si fa respingere a porta vuota un tiro, però i padroni di casa sfondano in lungo e in largo e passano meritatamente al 19′ per l’autogol di Konate, rientrato proprio oggi dopo i Mondiali. Quindi, due gol annullati a Wissa, entrambi per fuorigioco: il primo è suo, rilevato dall’arbitro, il secondo invece di un compagno che lievemente devia il colpo di testa, non sfugge al Var. Ma è sempre Wissa, ancora con una zuccata, a firmare il 2-0: esplode lo stadio perché la goal line technology conferma che il tocco di Alisson arriva quando la palla era già entrata. Davanti, tanta fatica per gli ospiti, che nella ripresa però provano a sistemare le cose. Darwin Nunez prosegue nel suo momento negativo con un gol annullato dal Var, poi però segna Oxlade-Chamberlain e prova a dare vigore al tentativo di assalto dei suoi. Nel finale, però, Mbeumo la chiude su un grave errore difensivo ancora di Konate. Rovinoso ko che inceppa il tentativo di rimonta dei Reds.