Premier League 2022/2023: Firmino gela l’Arsenal, il Liverpool impone il pari ad Anfield

Mancavano pochi minuti all’ennesima vittoria dell’Arsenal e all’ennesima sconfitta, magari con un pizzico di sfortuna, del Liverpool. Invece, quando sembrava andare tutto come da pronostico ad Anfield Road, i Gunners vengono gelati a tre minuti dal termine dal gol di Roberto Firmino, che fissa il punteggio sul 2-2 e fa felice il Manchester City, ora con una partita in meno a -6 dai londinesi che restano comunque in vetta. Un punto che però per i Reds conta poco: restano molto indietro in classifica e la Champions è ormai un miraggio.

La squadra di Arteta in apertura sfrutta le solite amnesie difensive dei padroni di casa e va a nozze con il gioco rapido e spumeggiante che propone lì davanti ormai da un’intera stagione. E’ così che arriva il gol del vantaggio, firmato da Gabriel Martinelli, che con un tocco quasi di punta da calcetto anticipa Alisson in uscita dopo un pasticcio difensivo dei padroni di casa che non riescono a intercettare un pallone vagante che viene mosso al centro verticalmente. Di lì a poco, sempre nel primo tempo, arriva anche il raddoppio dell’Arsenal, stavolta a opera di Gabriel Jesus, non cambiano dunque nazionalità e nome di battesimo del marcatore, che di testa, lasciato completamente solo da Van Dijk, deposita in rete per lo 0-2. A dimezzare il passivo, nel recupero del primo tempo prima dell’intervallo, è il solito Mohamed Salah. E fa discutere il gesto del guardalinee al rientro negli spogliatoi: Robertson si avvicina per protestare, l’assistente sembra addirittura tirargli una gomitata stando alle immagini. Nella ripresa subito una sliding doors: Salah va sul dischetto e può fare doppietta, ma cestina il rigore del pareggio. Che, quando meno ce lo aspettavamo, arriva all’87’, con un gol di Firmino che rischia di rivoluzionare la lotta al vertice di questo campionato. Ma nel finale è Ramsdale il vero protagonista per i suoi, visto che con due miracoli evita addirittura la clamorosa sconfitta. Klopp comunque non può accontentarsi.