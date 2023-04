Highlights e gol Liverpool-Arsenal 2-2, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 8

Il video con gli highlights e i gol di Liverpool-Arsenal 2-2, match valido per la trentesima giornata di Premier League 2022/2023. Ad Anfield i Reds gelano i Gunners, ma restano estremamente distanti dalla zona Champions. Al cospetto della capolista, che non supera in modo beffardo uno degli ultimi ostacoli per il titolo tanto agognato ma ora di nuovo a rischio (+6 ma una partita in più), arriva un pari di rimonta, con Salah e Firmino che rispondono a Gabriel Jesus e Martinelli. Di seguito ecco le immagini salienti.