Premier League 2022/2023: il derby di Manchester è dello United, rimontato il City nel finale

Il derby di Manchester tra United e City, valido per la ventesima giornata di Premier League, non ha deluso le aspettative. La vittoria è andata alla squadra di Ten Hag, capace di imporsi in rimonta per 2-1 nella bolgia dell’Old Trafford. Accade tutto nella ripresa, con i citizens avanti al 60′ grazie al neo entrato Grealish, che raccoglie l’assist di De Bruyne e di testa sblocca la gara.

GOL E HIGHLIGHTS (VIDEO)

Al 78′ arriva però il pari dello United viziato da un chiaro errore arbitrale. Lancio in profondità per Rashford, in netto fuorigioco, che però non tocca la palla ma la lascia sfilare per l’accorrente Bruno Fernandes, il quale calcia di prima e segna. L’attaccante inglese, però, influisce chiaramente sull’azione, essendo in posizione attiva e ostacolando – seppur in maniera lieve – Akanji, che altrimenti avrebbe quantomeno potuto provare a intervenire sul pallone. Nonostante l’assistente segnali il fuorigioco, dopo una conversazione con l’arbitro la rete viene convalidata.

Lo United approfitta dunque dell’inerzia favorevole e cinque minuti dopo completa la rimonta grazie a Rashford, servito dal neo entrato Garnacho e bravo a fare 2-1. Quinta vittoria di fila per lo United, che si porta al terzo posto a un solo punto dal Manchester City. Termina nel peggiore dei modi invece la settimana disastrosa del City, che dopo esser stato eliminato dalla Coppa di Lega rischia di scivolare a -8 dall’Arsenal.