Highlights e gol Manchester United-Manchester City 2-1: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 66

Il video dei gol e degli highlights di Manchester United-Manchester City 2-1, match valevole per la ventesima giornata della Premier League 2022/2023. Clamoroso all’Old Trafford, dove la squadra di Ten Hag conquista il derby di Manchester in rimonta. Bruno Fernandes e Rashford rispondono all’iniziale vantaggio di Grealish, regalando tre punti preziosi ai red devils e facendo un bel favore all’Arsenal. In alto le immagini salienti del match.