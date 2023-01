Tennis, Kyrgios: “Se vinco un Grande Slam mi ritiro al 100%”

“Se vincessi un Grande Slam? Mi ritirerei al 100%”. Queste le parole di Nick Kyrgios, intervenuto in un’intervista ai microfoni di Eurosport. L’australiano ha dichiarato di sentirsi uno dei favoriti per la vittoria finale dell’Australian Open, e se dovesse arrivare sarebbe pronto a dire addio ai campi da tennis già a Melbourne. “E’ un sacco di allenamento e un sacco di lavoro. Voglio solo poter mangiare quello che voglio e bere quello che voglio bere, e semplicemente rilassarmi. È uno stile di vita difficile – aggiunge -. La dedizione che questi ragazzi mostrano giorno dopo giorno (in riferimento a Djokovic) ne ho fatto un po’ l’anno scorso e ho avuto un grande anno per dimostrare che sono ancora uno dei migliori. Cercherò di farlo anche quest’anno e spero di poterlo fare, ma sarà difficile”.

Sull’amicizia con Djokovic: “Non mi aspettavo questa relazione con Novak. Penso che sia molto importante averlo vicino. Ovviamente uno dei migliori ci ha già lasciato l’anno scorso, Roger [Federer], e non credo che sapessimo quanto sono speciali questi ragazzi per il nostro sport. Poi, ogni volta che Novak è presente a uno di questi eventi, vorrò batterlo, anche se non posso in un Grande Slam. Ma è molto importante averlo vicino perché è uno dei più importanti giocatori del nostro sport”.