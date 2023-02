Premier League 2022/2023, la capolista Arsenal sconfitta dall’Everton: decide un gol di Tarkowski

Nell’anticipo di questo sabato della ventiduesima giornata di Premier League 2022/2023, l’Everton ha sconfitto per 1-0 la capolista Arsenal. Risultato clamoroso a Goodison Park, dove la squadra di casa – reduce da un cambio in panchina, con Sean Dyche che ha rimpiazzato l’esonerato Frank Lampard – è riuscita un’impresa di cui era stato capace solo il Manchester United in stagione. Per gli uomini di Arteta è infatti arrivata appena la seconda sconfitta stagionale in Premier. Sorridono dunque le inseguitrici, ancora piuttosto distanti ma determinate ad accorciare le distanze. A decidere il match di Goodison Park è una rete del difensore James Tarkowski, che di testa al 60′ segna il gol vittoria e regala una grande gioia a Sean Dyche, che già lo allenava ai tempi del Burnley. Vittoria che fa molto bene all’ambiente dei Toffees, più determinati che mai a credere nella salvezza.

HIGHLIGHTS E GOL