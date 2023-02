Vicepresidente arbitri: “Non sono giorni facili, il clima deve rasserenarsi”

“Sto lavorando con un solo obiettivo: individuare tutte le forze migliori della nostra Associazione per arrivare in un clima di serenità a quello che sarà il momento elettorale. La volontà era e resta quella di valorizzare il ruolo dell’Aia in tutte le sue componenti come abbiamo sempre fatto in questi anni”. Lo ha detto il vicepresidente dell’Aia e reggente dopo le dimissioni di Trentalange, Duccio Baglioni, in merito alle future elezioni arbitrali: “Parlo di più di trentamila persone che vivono con passione questo percorso quotidiano. Non sono giorni facili. Con grande amarezza ho letto un articolo diffamatorio contro l’avvocato Fonisto. La documentazioni è già in possesso della Procura Federale dalla quale si attende con serenità il giudizio. E ho addirittura dovuto convivere con un tentativo da parte di ignoti che saranno presto identificati, di andare a recuperare un episodio della mia gioventù che è già stato affrontato e risolto, garantendomi la possibilità di svolgere ruoli professionali e istituzionali. Attacchi che avvelenano scientemente questo momento e che non sono accettabili. Il mio auspicio è che il clima si rassereni, che si arrivi a un confronto elettorale che porti a un dibattito ricco di contenuti. Tutto questo, come abbiamo sempre fatto, in sintonia con la Figc che accompagna il nostro percorso con un dialogo propositivo. Tengo anche a chiarire che il mio ruolo oggi e in prospettiva è e sarà solo quello di tutelare l’Associazione fino alle nuove elezioni”.