Biathlon, Coppa del Mondo Ostersund 2023: Christiansen vince la mass start, Giacomel 11esimo

Vetle Sjaastad Christiansen con una prova perfetta si aggiudica la mass start maschile che chiude il fine settimana di Coppa del Mondo di biathlon ad Ostersund. Il norvegese è l’unico a fare 20/20 al tiro nei quattro poligoni odierni e arriva al traguardo con 9″ di margine sul connazionale Dale e 12″ sul francese Perrot dopo aver gestito il tratto finale di una gara condotta sin dalle prime battute. Chiude in 11esima posizione Tommaso Giacomel, che dopo un errore al primo poligono si è trovato a rimontare dalle retrovie. Sceso in 28esima posizione, il migliore azzurro è stato bravo nel prosieguo della sua prova. Un risultato che gli permette di entrare nei primi 10 della classifica generale, superando Quinton Fillon-Maillet. Indietro gli altri due nostri rappresentanti: Bionaz è 27esimo, Braunhofer 28esimo.

LA CLASSIFICA GENERALE

ORDINE DI ARRIVO

1. V.S. Christiansen (NOR) 35:17.0

2. J. Dale (NOR) +9.1

3. E. Perrot (FRA) +12.3

4. M. Krcmar (CZE) +16.2

5. S. Stalder (SUI) +17.7

6. A.F. Andersen (NOR) +28.1

7. S. Eder (AUT) +33.0

8. B. Doll (GER) +33.1

9. A. Rastorgujevs (LAT) +40.3

10. R. Rees (GER) +41.4

11. T. Giacomel (ITA) +48.2

27. D. Bionaz (ITA) +2:39.3

28. P. Braunhofer (ITA) +2:51.6