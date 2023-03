Premier League 2022/2023, l’Arsenal cala il poker sul Crystal Palace e consolida il primato

L’Arsenal prosegue la propria corsa verso il titolo battendo con un netto 4-1 anche il Crystal Palace nel match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Premier League 2022/2023: decidono le reti realizzate da Gabriel Martinelli e Granit Xhaka e alla doppietta di Bukayo Saka. Nella prima frazione di gara i Gunners, dopo una breve fase di studio, sbloccano la contesa al 28′ con il gol dell’attaccante brasiliano. A pochi minuti dall’intervallo ci pensa l’inglese a siglare il raddoppio. In apertura di ripresa Xhaka fissa il punteggio sul 3-0 ipotecando la vittoria, ma al 63′ Schlupp prova a riaprire i giochi regalando una piccola speranza alla formazione ospite. Neanche dieci minuti e Saka realizza la sua personale doppietta arrotondando lo score sul definitivo 4-1. In virtù di questo successo i ragazzi allenati da Mikel Arteta consolidano il loro primato in classifica salendo a 69 punti, mentre il Crystal Palace resta dodicesimo a quota 27.