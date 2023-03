Lazio-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Roma, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. La madre di tutte le partite per le due squadre della Capitale, che in questo acceso derby si giocano tanto perché la lotta per la zona Champions è serratissima e due soli punti le dividono in classifica. Chi riuscirà a spuntarla? Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 19 marzo.

Lazio-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Riccardo Montolivo.