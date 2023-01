Premier League 2022/2023, l’Arsenal batte anche lo United: Nketiah firma il decisivo 3-2 al 90′

Nel match valido per la ventunesima giornata di Premier League 2022/2023, l’Arsenal batte 3-2 il Manchester United e ribadisce le proprie intenzioni di titolo. I gunners vincono lo scontro diretto contro la terza forza della classifica e conservano il proprio vantaggio di +8 sul Manchester City. Match folle all’Emirates, sbloccato dal solito Rashford. Prima dell’intervallo, però, Nketiah ristabilisce la parità. Nella ripresa l’Arsenal passa in vantaggio grazie a un super gol di Saka, tuttavia 5 minuti dopo arriva il pareggio di Lisandro Martinez. Il cronometro scorre e il punteggio non cambia, ma proprio quando il pareggio sembra ormai scritto ecco il gol del 3-2 firmato da Nketiah. Doppietta personale per il giovane talento inglese, che dopo un check del Var può finalmente esultare. L’Arsenal continua a vincere e resta in vetta alla classifica. Lo scudetto resta lontano, ma non un sogno bensì un obiettivo.

