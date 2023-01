Serie C 2022/2023, Girone C: l’Entella distrugge la Carrarese 4-0, vincono anche Lucchese e Ancona

Serata di partite e gol in Serie C Girone C: 4 partite e 8 gol in totale nei match validi per la ventitreesima giornata. Partiamo dall’ampia vittoria della Virtus Entella, che batte 4-0 la Carrarese. Gol di Corbari al 22′, Merkaj al 44′, Rada al 47′ e Zamparo all’81. Finisce invece in pareggio per 1-1 il match tra Cesena e Fermana. Padroni di casa in vantaggio già al 9′ con De Rbose, pareggiati ad inizio secondo tempo da Fischnaller al 51′. Vittoria esterna per l’Ancona che, in casa del Gubbio, si impone per 0-1, grazie al gol al minuto 22′ di Petrella. Stesso risultato per la Fiorenzuola, che torna dal campo della Lucchese con i 3 punti. A decidere, la marcatura al minuto 48′ di Currarino.